Украина получила еще $1,34 млрд от Всемирного банка

Всемирный банк передал в бюджет Украины 1,34 миллиарда долларов, деньги пойдут на поддержку социальной сферы. Об этом в пресс-релизе заявило Министерство финансов Украины.

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Финансирование получено в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине», большую его часть составляет займ Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов под поручительство Японии. Украине также предоставили грантовую поддержку в размере 260 миллионов долларов от правительств Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Швейцарии.

«Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты и выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», — указано в заявлении.