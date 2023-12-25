Эксперт высказался о «рыбных» санкциях США против России

"Как правило, во всех государствах, причастных к цепочкам поставок такой продукции, есть свои системы прослеживаемости, но они являются внутренними, недоступными для внешних участников, для тех же США. Поэтому говорить о том, что США смогут что-то отслеживать по внутригосударственным системам, вряд ли приходится... Да, существуют определенные внешние признаки [импорта рыбы и морепродуктов из России], но в любом случае цепочки поставок можно будет делать более длинными, вводить в них дополнительных субъектов и таким образом по сути прятать происхождение сырья. Это не новая схема. Ведь есть и обратный процесс, когда продукция, например, из азиатских стран по различным каналам попадает к нам, перерабатывается и выдается за российскую. Так что современные инструменты и практики бизнеса позволяют разрывать, прятать, запутывать цепочки поставок и продолжать поставлять продукцию в разные страны без потерь", — отметил специалист.