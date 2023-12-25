Эксперт высказался о «рыбных» санкциях США против России
Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал введение Вашингтоном "рыбных" санкций против РФ, выразив мнение, что они не повлияют на объемы российского экспорта соответствующей продукции.
Ранее Вашингтон ввел запрет на импорт лосося, трески, минтая и краба из России. Соответствующее заявление появилось на сайте американского Минфина. Согласно ему, запрет коснется "произведенных или выращенных полностью или частично в РФ или в водах под ее юрисдикцией или судами под ее флагом". Кроме того под запрет попадают морепродукты, которые прошли переработку в третьих странах, но изначально были из России. В перечень вошли лосось, треска, минтай и краб. Отмечалось, что запрет на импорт морепродуктов из РФ в США существует давно, но до сих пор он не включал в себя пункт о переработке в третьих странах.
Эта российская продукция является заметной частью экспорта в сфере рыбной промышленности, особенно если говорить об икре и крабах. Это признак качества. При этом тут надо понимать, что соответствующее сырье пользуется спросом у именно третьих стран, которые его перерабатывают и перепродают его под видом собственной продукции, получая добавленную стоимость. Практика работы как отечественного, так зарубежного бизнеса в условиях санкций такова, что иностранные компании находят возможность работать с российскими фирмами, не желая отказываться от качественного и привлекательного в плане стоимости сырья. Это означает, что в дальнейшем при переработке в третьих странах просто будут скрываться следы: данное сырье будет выдаваться не за российское, а, например, за собственное или за сырье из других стран. Уверен, что российские морепродукты и рыба по-прежнему будут пользоваться спросом.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Эксперт также ответил на вопрос о способности США контролировать выполнение запрета на импорт лосося, трески и краба из России.
"Как правило, во всех государствах, причастных к цепочкам поставок такой продукции, есть свои системы прослеживаемости, но они являются внутренними, недоступными для внешних участников, для тех же США. Поэтому говорить о том, что США смогут что-то отслеживать по внутригосударственным системам, вряд ли приходится... Да, существуют определенные внешние признаки [импорта рыбы и морепродуктов из России], но в любом случае цепочки поставок можно будет делать более длинными, вводить в них дополнительных субъектов и таким образом по сути прятать происхождение сырья. Это не новая схема. Ведь есть и обратный процесс, когда продукция, например, из азиатских стран по различным каналам попадает к нам, перерабатывается и выдается за российскую. Так что современные инструменты и практики бизнеса позволяют разрывать, прятать, запутывать цепочки поставок и продолжать поставлять продукцию в разные страны без потерь", — отметил специалист.
Вводимые американцами ограничения не отразятся на промысле российских рыбаков, добавил собеседник.
"Эта российская продукция пользуется устойчивым спросом. Все перечисленные морепродукты востребованы не только в дружественных США странах, но и на азиатских рынках. При этом следствием действий США может стать подорожание данной продукции для некоторых государств, которые будут вынуждены усложнять логистические цепочки и прятать следы. То есть инициатива может отразиться только на потребителях за границей, но никак не на российских производителях", — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем Павлов допустил, что запрет США положительно отразится на потребителях в России.
"Нельзя исключать, что произойдет перераспределения производства на внутренний рынок, что соответствующей продукции на нем станет больше, и это в свою очередь повлияет на цены. Ведь когда растет предложение, то цена, как правило, корректируется в сторону снижения", — заключил он.
Ранее президент США Джо Байден разрешил блокировать банки за сделки с российским ОПК.