Аналитик спрогнозировал курс евро до конца года

С начала декабря доллар падал по отношению к ведущим мировым валютам, что связано с ожиданием смягчения политики ФРС США, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Так, дорожает по отношению к доллару евро – за несколько недель показатель составил 3%, отметил он в беседе с RT.

«ЕЦБ пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику. Несмотря на видимые сложности еврозоны, позиции евро сегодня остаются привлекательными для инвесторов», — подчеркнул аналитик.

Рубль перед Новым годом испытывает давление, так как традиционно в это время растет спрос на иностранную валюту, в связи с чем повышается волатильность, добавил Шнейдерман. По его прогнозу, маловероятно, что курс евро к концу года превысит 102,5 рубля.