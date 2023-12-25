Германия оказалась в ловушке из-за конфликта на Украине

Турецкая газета Yeni Şafak сообщила о наращивании Германией своего госдолга до нового максимума.

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Увеличение госдолга страны перед негосударственными учреждениями с января 2023 года по сентябрь 2023 года составило 3,6% (+85,5 миллиарда). Так, показатель вырос до 2,5 миллиарда евро. Речь идет обо всех основных и дополнительных бюджетах на федеральном уровне, говорится в публикации.

Подчеркивается, что Берлин нуждался в денежных средствах в связи с потребностью финансировать Киев. Кроме того, как отмечается, они были нужны властям для того, чтобы покрыть возросшие расходы на электроэнергию. Автор статьи напоминает о том, что в прошлом году немецким правительством был создан «Фонд экономической стабилизации энергетики». Он помогал привлекать средства для того, чтобы стоимость газа и электроэнергии прекратила расти.

Специалисты зафиксировали снижение задолженности федеральных земель Германии на 1,4 процента, до 8598,5 миллиарда евро, а также рост долга муниципальных образований на 7,6 процента, до 151,5 миллиарда евро.

Автор публикации сделал акцент на том, что в Германии начал наблюдаться энергетический кризис по почве санкций против энергетического кризиса РФ. Также он отметил, что ситуация осложнилась приостановкой получения газа по газопроводу «Северный поток — 1».