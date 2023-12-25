Решетников рассказал о состоянии экономики России

За 9 месяцев 2023 года инвестиции в основной капитал выросли на 10%. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников в интервью RT.

Больше всего средств вкладывается в производство оборудования, техники и IT. Это создает хорошую базу для роста в следующем году, считает министр. Решетников отметил, что потенциал роста экономики оказался выше ожиданий. Но для его реализации нужна постоянная работа и стратегии развития до 2030-2035 годов.

По словам министра, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и пищевая отрасль уже превзошли докризисный уровень. Хорошие результаты показывает и добывающая промышленность, несмотря на ограничения у нефтяников и газовиков.