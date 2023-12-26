Новосибирская область получит более 224 млн рублей на зарплату медработникам, власти ожидают увеличение числа врачей

По данным телеграм-канала «Новосибирь», в следующим году на выплату зарплатной части врачам и среднему медперсоналу запланировано выделить 224 млн рублей.

Также известно, что дополнительные 7,5 млрд рублей направит федеральный центр, соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Денежные средства разделят между собой территориальные фонды ОМС.

Финансирование увеличено на фоне прогноза пополнения штатов медицинских учреждений Новосибирской области на 9 500 врачей и 17 000 специалистов среднего звена.