Нобелевский лауреат назвал конфискацию российских активов парадоксом

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер негативно высказался о конфискации замороженных российских активов. В беседе с итальянской газетой La Repubblica он заявил, что такие действия сравнимы с катаклизмом.

По словам Шиллера, он не может себя убедить в том, что это правильный путь.

Кроме того, как уточнил он, решение подтвердит для Кремля, что происходящее на Украине — это прокси-война, и может «парадоксальным образом обернуться» против США и Запада.

За этим последует процесс дeдолларизации, считает Шиллер. Он также опасается того, что решение Запада конфисковать активы может подать нехороший сигнал целому ряду государств. По словам Шиллера, речь идет о странах, конвертирующих сбережения в доллары.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что государствам G7 был предложен властями США механизм передачи Украине заблокированных российских активов. Предполагается, что передача средств будет осуществляться траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития, указало издание.