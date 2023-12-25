Россия продлила запрет на въезд в страну грузовиков из ЕС

Продлен запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.

Страны ЕС в рамках санкционного давления ввели с начала апреля 2022 года запрет на перевозки грузов по территории объединения зарегистрированным в России и Белоруссии автомобилям.

В конце сентября того же года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозки «грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах». Запрет изначально был установлен до 31 декабря 2022 года, однако затем был продлен.

В правительстве отметили, что ограничения вновь продлены и будут «действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения».

«Ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований», — подчеркивается в сообщении.