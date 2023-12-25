Азербайджан отправил в Россию третью партию яиц

В Россию через пункт пропуска Яраг-Казмаляр была доставлена третья партия столовых яиц из Азербайджана в объеме 18 тонн (306 тысяч штук). Об этом говорится в Россельхознадзора.

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Объем первой партии, доставленной 19 декабря, составлял 36 тонн (612 тысяч штук), а объем второй через двое суток — 18 тонн (306 тысяч штук). Таким образом, за неделю поставки достигли 72 тонн (1,224 миллиона штук).

Ранее в ведомстве указывали, что решение об импорте яиц из Азербайджана принято еще в ноябре после переговоров главы ведомства Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли. Годовое производство яиц в России составляет порядка 46 миллиардов штук.

Ранее сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал, что снижение цен на яйца начнется после Нового года, когда поставки продукции из-за рубежа станут более массовыми. Само подорожание он объяснил возросшим потреблением, с которым не справляется промышленность.