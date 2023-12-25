Экспортеры отказываются поставлять Индии нефть за рупии

"Несмотря на определенные успехи с закупками нефти у нескольких стран с оплатой в рупиях, экспортеры по-прежнему избегают операций с использованием индийской валюты", - цитирует газета Business Standard доклад министерства.



"В прошлом 2022-2023 финансовом году расчетов индийских государственных компаний в рупиях за импорт нефти не происходило. В этом финансовом году поставщики продолжают выражать обеспокоенность по поводу репатриации средств в национальной валюте Индии, а также подчеркивают высокие транзакционные издержки, связанные с конверсией средств, наряду с рисками колебаний обменного курса", - говорится в документе.