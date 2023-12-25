Володин поздравил Правительство с 30-летием со дня создания

Конструктивные отношения Госдумы и правительства способствуют достижению национальных целей страны, отметил председатель палаты `ячеслав Володин, поздравляя кабмин м 30-летием. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы 25 декабря.

В телеграмме, направленной председателю правительства Михаилу Мишустину, Володин отметил, что история кабинета министров современной России началась со вступления в силу Конституции 1993 года.

Основной закон закрепил принцип разделения властей и утвердил правительство в качестве главного органа исполнительной власти, напомнил спикер. По его словам, за прошедшие годы кабмин многое сделал для развития экономики, укрепления финансовой системы и социальной сферы, а также повышения благосостояния граждан.