В главной российской «кубышке» закончились деньги на самолеты

В России почти закончились средства, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) для выкупа самолетов у иностранных собственников. Об исчерпании средств, заложенных в главной российской «кубышке», сообщает «Коммерсантъ».

На текущий момент в ФНБ осталось 3,5 из 300 миллиардов рублей, выделенных на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались в России после февраля 2022 года. Средства выделялись как льготный займ под 1,5 процента на 15 лет. Новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс».

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За время действия программы удалось выкупить 150 судов, 86 из которых числятся за «Аэрофлотом». Частным компаниям досталось на выкуп самолетов около 30–40 миллиардов рублей. Оставшиеся в ФНБ деньги, скорее всего, направят для урегулирования по самолетам «Аэрофлота», считают опрошенные эксперты. С учетом исчерпания дешевых денег ФНБ перевозчики могут рассмотреть возможность льготного кредитования с частичной компенсацией процентной ставки со стороны государства. В противном случае при текущем размере ключевой ставки стоимость их услуг может подорожать, отметил эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

По данным Министерства финансов и Счетной палаты, на поддержку авиационного сектора в условиях санкций с марта 2022 года было выделено 1,09 триллиона рублей (около 12,07 миллиарда долларов) субсидий и кредитов. В Минпромторге объяснили необходимость денежных вливаний прекращением поставок запчастей и техобслуживания самолетов со стороны крупнейших производителей Airbus и Boeing.