В России назвали самые болезненные санкции

В Правительстве России готовились к возможности усиления санкций с 2014 года, однако лишение России возможности совершать международные платежи стало для властей проблемой. Самые болезненные санкции Банка России Эльвира Набиуллина.

Россия жила в условиях санкций с 2014 года, и власти всегда оценивали риск их усиления, отметила представитель Центробанка. Для готовности к возможному вводу ограничений проводились стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов, была создана национальная платежная инфраструктура на случай отключения Росси от SWIFT, а резервы запасались не только в долларах и евро, но также золоте и юанях.

«Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц — миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами. Это трудная проблема, которую мы пытаемся разными способами решать вместе с правительством», — пояснила Набиуллина. По ее словам, заморозка резервов со стороны западных стран станет негативным сигналом для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов.