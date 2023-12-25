Набиуллина отреагировала на свой новый статус «разрушитель года»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в беседе с РБК прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года». Она отметила, что сейчас политика регулятора направлена на то, чтобы высокая инфляция не обесценивала доходы российских граждан.

Напомним, что указанный статус был присвоен Набиуллиной изданием Politico.

Председатель подчеркнула, что Центробанк сфокусирован на развитии устойчивого финансового сектора. По ее словам, важно, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики.

Набиуллина также отметила быстрый процесс структурной перестройки российской экономики в условиях санкций Запада. Она отметила, что такая динамика обусловлена рыночным характером экономики. Вместе с тем глава ЦБ указала на необходимость быть готовыми к тому, что западные страны ужесточат санкционное давление.