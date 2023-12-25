В Челябинской области не хватает дворников, поваров и врачей

Так, на одну вакансию дворника в регионе приходится всего 0,4 резюме, повара – 0,7 резюме. На места врачей и автомойщиков опубликовано по 0,8 анкет. Также меньше одного специалиста на вакансию размещено по специальности «зоотехник». Не хватает в области также автомехаников, слесарей, уборщиц и разнорабочих.Дефицит кадров отмечается в целом на рынке труда региона. В общем на одну вакансию приходится всего 2,6 резюме. Это даже меньше среднероссийского показателя (3,5 анкеты на место).Как рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, в 2023 году специалисты сервиса зарегистрировали небывалый разрыв между спросом и предложением. Работодатели активно размещают вакансии, а вот число резюме, наоборот, снижается. По прогнозу, дефицит кадров продолжится и в 2024 году.Около 30% челябинских работодателей, напомним, разрешают сотрудникам работать удаленно. При этом в 70% таких предприятий на «удаленке» трудится только 10% работников.