В Тюменской области заморозили отпускные цены на яйца

Власти Тюменской области подписали соглашение с птицефабриками «Бобровская» и «Пышминская» соглашение о сдерживании цен на куриные яйца. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на сообщение местного управления Федеральной антимонопольной службы.

До конца января 2024 года отпускные цены на десяток яиц категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) не превысят 99 рублей. Птицефабрики решились на этот шаг добровольно, уточнили антимонопольщики. По их мнению, такая мера позволит стабилизировать цены на яйца в регионе.

Отпускные цены отличаются от розничных на прилавках магазинов.

Стоимость яиц в Тюменской области побила пятилетний рекорд, к декабрю этого года они подорожали до 130-150 рублей за десяток. В некоторых торговых центрах ввели ограничение на продажу яиц, а в ряде сетевых магазиновстали продавать поштучно.