Дмитрий Патрушев: 2023 год стал одним из самых успешных для агропромышленности

Для агропромышленного комплекса России 2023 год стал одним из самых успешных, рассказал в интервью kp.ru министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. "Начну с того, что мы получим второй урожай зерновых за всю историю страны. По нашей оценке, валовый сбор составит не менее 142 млн тонн в чистом весе (в прошлом году было 158 млн тонн. - Прим. ред.). Это позволит не только с запасом обеспечить внутренний рынок, но и направить значительные объемы зерна зарубежным партнерам", - подчеркнул министр. По его словам, в стране также ожидают получить порядка 1,6 млн тонн урожая твердой пшеницы, которая нужна для изготовления макаронных изделий. Патрушев уточнил, что в достижении таких результатов большую роль сыграли тяжелый труд и всестороннее развитие агропромышленной отрасли. До этого Дмитрий Патрушев говорил, что доля отечественной продукции в российских магазинах по всем категориям составляет 90-95%. По его словам, российским производителям удается успешно заместить ушедшие с рынка международные марки. В частности, в стране за последние годы значительно вырос ассортимент сыров и колбасных изделий, уточнил он.