Параллельный импорт в России продлили еще на один год

Механизм параллельного импорта будет продлен на 2024 год, соответствующее решение принято правительством. Об этом в интервью Денис Мантуров.

По его словам, механизм будет подвергаться корректировке — постепенное уменьшение перечня и номенклатуры товаров, которые будут ввозиться в Россию.

Мантуров уточнил, что уменьшение поставок по параллельному импорту происходит по мере того, как отечественные компании выходят на нужные объемы производства.