Параллельный импорт в России продлили еще на один год

Механизм параллельного импорта будет продлен на 2024 год, соответствующее решение принято правительством. Об этом в интервью Денис Мантуров.
По его словам, механизм будет подвергаться корректировке — постепенное уменьшение перечня и номенклатуры товаров, которые будут ввозиться в Россию.
Мантуров уточнил, что уменьшение поставок по параллельному импорту происходит по мере того, как отечественные компании выходят на нужные объемы производства.
Осенью секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что параллельный импорт начал наносить вред российской экономке, так как мешает внедрению российской продукции. При этом Патрушев признал, что этот механизм принес пользу в свое время.
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