Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта

Механизм параллельного импорта будет продлён на 2024 год. Такое решение приняло российское правительство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Пол его словам, постоянно ведётся работа по корректировке списка — ожидается постепенное уменьшение перечня товаров для параллельного импорта.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объёмов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — напомнил он.

Ещё в сентябре Минэкономразвития предложило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год. В пояснении к законопроекту отмечалось, что мера востребована, и на товары из списка для ввоза в Россию есть спрос.