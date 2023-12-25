ЦБ не ждет резких колебаний рубля после завершения действия указа о валюте экспортеров

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России не ожидает резких изменений на валютном рынке после завершения действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, считает это временной мерой. Такое мнение высказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Мы не ожидаем этого, нет", - ответила она на вопрос, стоит ли ожидать резкого изменения ситуации на валютном рынке в марте, когда действие указа должно быть завершено.

Набиуллина подчеркнула, что эта мера не стала определяющим фактором для курса рубля. "Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, - это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", - указала она.

Глава ЦБ отметила, что действие таких мер должно быть временным. "На наш взгляд, почему указ должен быть временным - со временем компании учатся обходить ограничения, которые вводятся. Плюс к этому такие ограничения затрудняют международные расчеты, прежде всего по оплате импорта, необходимого импорта оборудования и так далее. Поэтому мы считаем, что [он] должен быть временным. Но это будет дискуссия с правительством, я думаю, в ближайшее время", - отметила она.