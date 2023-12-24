Король Испании заявил об обеспокоенности экономическими трудностями в стране

"Экономические и социальные трудности, которые затрагивают повседневную жизнь многих испанцев, вызывают беспокойство у каждого, - отметил монарх, чье выступление транслировалось на сайте королевского двора. - Обеспокоенность, которая особенно очевидна в отношении занятости, здравоохранения, качества образования, цен на основные услуги".