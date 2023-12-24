Чем грозит запрет США на импорт рыбы из РФ

США запретили импорт лосося, трески, минтая и краба российского происхождения. Решение будет болезненным для американских потребителей, но не российских рыбаков, уверены эксперты.

Запрет на прямой импорт российской рыбы был введен в США еще год назад. А теперь к нему добавится и запрет на поставки из третьих стран переработанной продукции, сделанной из российских лосося, трески, минтая и краба. Проще говоря, если условно Китай произвел сурими (фарш) из российского минтая, эту продукцию тоже нельзя будет поставлять в США.

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Введенные меры болезненны для рыбного рынка США, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Острая крабовая недостаточность, возникшая после введенного летом прошлого года запрета, уже привела к росту цен на краба в ретейле и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит еще и тресковая недостаточность", - рассказал он "РГ".

По его словам, за минувшие 10 лет вылов трески в США снизился вдвое, и баланс поддерживался в том числе за счет импорта тихоокеанской трески из России. "Теперь лавочка закрыта", - говорит эксперт.

Импорт минтая из России в США постепенно иссякал начиная с 2014 года. Здесь постаралось минтаевое лобби из Аляски: они повысили цену на свою продукцию. На американский рынок горбуши российские рыбаки и прежде не стремились. Так что болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки, уверен Зверев. Он также отмечает, что за последние 20 лет рыба стала одним из самых торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров (сразу после зерна).

"Поэтому экономически нецелесообразные, но политически мотивированные барьеры на пути устоявшихся торговых потоков разрушают мировой рыбный рынок в целом, создают хаос и повышают индекс продовольственной инфляции. Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия. Но последствия будут масштабнее. Напомню, что Великая депрессия 1929-1933 годов началась с односторонних таможенно-тарифных барьеров", - говорит Зверев.

США уже пострадали от введенных год назад санкций на поставки российского краба. Теперь ситуацию усугубит недостаток трески.

Это грозит ростом цен в США

Внутренний рынок США фактически закрыт для российского минтая с 2014 года, отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Однако США импортировали 20-25 тыс. тонн филе минтая второй заморозки из КНР, произведенного преимущественно из российского сырья. Сейчас эти поставки попадут под запрет.

"С точки зрения распределения поставок это не критично: произойдет перераспределение предложения. Освободившуюся нишу на рынке США заместит аляскинский минтай, а соответствующий объем на рынках третьих стран заместит филе минтая из России или китайского производства", - оценивает Буглак.