Эксперт заявил о нехватке в РФ 4,8 млн работников на фоне восстановительного роста

МОСКВА. 24 декабря. /ТАСС/. В современной России наблюдается недостаток рабочей силы: численность работников, которых не хватает экономике страны, составляет порядка 4,8 млн человек. Такие выводы сделаны в статье ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Николая Ахапкина в журнале "Вестник Института экономики Российской академии наук", на основе данных Росстата.

"Нельзя не отметить резко выросший в 2022-2023 годах дефицит рабочей силы. Он проявился даже в условиях, когда предложение труда остается стабильным <...> Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году, ориентировочно, составит 4,8 млн человек", - говорится в публикации.

В процентном отношении доля вакантных рабочих мест в середине 2023 года достигала 6,8% от общего числа работников (а в 2022 году - 5,8%). Наибольший дефицит рабочих рук наблюдался "в организациях, осуществляющих деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", и достигал 17,3%, отмечает автор, опираясь на Росстат. Наиболее благополучно дело обстояло в "организациях, занимающихся междугородными и международными железнодорожными пассажирскими перевозками", где недоставало всего 2,1% работников.

"В целом по экономике дефицит кадров уже стал фактором, тормозящим ее рост", - делает вывод автор.