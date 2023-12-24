Набиуллина: ключевую ставку стоило начать поднимать еще весной

Набиуллина: ЦБ стоило начать поднимать ключевую ставку еще весной 2023 года
Банку России следовало начать повышать уровень ключевой ставки еще весной 2023 года. Такое мнение в интервью телеканалу РБК высказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Денежно-кредитную политику регулятора на тот период Набиуллина назвала мягкой, учитывая высокий темп роста цен.
Она также пояснила, что ЦБ начнет снижение ставки, когда о замедлении инфляции будут свидетельствовать "не разовые факторы", а широкий круг показателей. Среди таковых, Набиуллина, в частности, указала, базовую инфляцию и темп роста цен на товары и услуги, наименее зависимые от колебаний курса рубля.
Напомним, на заседании 15 декабря совет директоров Центробанка России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16%.
По оценке регулятора, давление роста потребительских цен остается высоким. Это объясняется более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем Банк России оценивал ранее.
В свою очередь в разговоре с "РГ" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики приведет к сдерживанию потребительского и инвестиционного спроса и замедлению кредитования. Однако в ближайшие месяцы инфляция может сохраняться около верхней границы целевого диапазона 7-7,5% на фоне инерционности инфляционных процессов.