Bloomberg: США расширили свою территорию в Арктике

«Континентальный шельф – это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», – говорится в заявлении Госдепартамента США, его цитирует Bloomberg , передает РИА «Новости» .

Большая часть так называемого расширенного континентального шельфа расположена в Арктике и Беринговом море – в зоне растущего стратегического значения. На нее также претендуют Россия и Канада. По информации Bloomberg, посредством расширения шельфа США нацелены получить доступ к минералам, использующимся при производстве аккумуляторов для электромобилей. Там также находятся нефтяные и газовые месторождения.