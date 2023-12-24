В Курской области многодетного отца осудили за незаконное рубку деревьев

В Беловском районе 39-летний отец троих детей обвиняется в незаконной рубке деревьев. Как было установлено, с 3 по 12 ноября 2022 он вырубил белую акацию общим объемом древесины 6,15 кубических метров и причинил мниципальному образованию «Беловский район» был приматериальный ущерб на 559481 рубль. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. А бензопилу конфисковали в доход государства.