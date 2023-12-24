Филиппо: Торговая политика фон дер Ляйен приведет Францию к катастрофе

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что торговая политика, которую проводит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, является губительной для Франции.

Он напомнил, что 18 декабря фон дер Ляйен с гордостью объявила о том, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кенией.

"ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!", - призвал политик на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Он отметил, что сельское хозяйство Франции теперь находится под угрозой из-за "взрывного экспорта" цветов из Кении, поскольку их стоимость гораздо ниже местных. По словам Филиппо, это поставит французских аграриев "на колени".