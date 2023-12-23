Россия продлила квоты на экспорт лома и отходов черных металлов из ЕАЭС

Правительство РФ продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов из ЕАЭС (Евразийского экономического союза) до 30 июня 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

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Объем квоты остается прежним - 600 тыс. т. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее €15 за тонну, сверх этого — 5%, но не менее €290 за тонну.

Целью этой меры в правительстве называют обеспечение отечественных металлургических предприятий стратегическим сырьем и поддержка реализации крупных инфраструктурных проектов, а также поддержание благоприятных цен на внутреннем рынке.

К черным металлам относятся железо и его сплавы, а также марганец, хром и ванадий.