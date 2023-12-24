Россия продлила на полгода квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство приняло решение продлить квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Такие меры будут действовать до 30 июня 2024 года, квота составит 600 тысяч тонн, сообщает пресс-служба кабмина.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого — 5%, но не менее 290 евро за тонну.