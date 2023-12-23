В ФРГ призвали поднять подоходный налог ради военной помощи Киеву

В Германии предложили поднять подоходный налог, чтобы за счет обычных немцев поставлять оружие Украине. Автор идеи, член экономического совета при кабмине ФРГ Моника Шнитцер, признает, что эта мера будет непопулярна у граждан, но считает, что против России «лучше действовать сейчас». Об этом сообщает Rheinische Post.

Шнитцер призвала повысить налог ради «солидарности с Украиной», Полученные средства, по ее задумке, необходимо направить на поставки Киеву военной техники и боеприпасов.

«Особые события требуют особых мер. Солидарность c Украиной в виде надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — заявила Шнитцер.

При этом она признала, что такая мера не будет популярна у немцев. Но, по ее мнению, «лучше действовать сейчас, чем когда действия России вдруг потребуют совершенно других мер».

Ранее, в соответствии с бюджетным соглашением лидеры «светофорной коалиции» пообещали Киеву дальнейшую «всестороннюю помощь». Эта поддержка будет поступать из регулярного бюджета ФРГ.

«Так же, как мы планировали, и пока это необходимо», — заявил на прошлой неделе канцлер Олаф Шольц.