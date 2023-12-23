Турцию ждут проблемы из-за антироссийских санкций
Указ президента США Джо Байдена, позволяющий отключать иностранные банки от финансовой системы США за нарушение антироссийских санкций, может заставить банки Турции быть осторожными в деловых отношениях с Россией, а также затруднить операции в долларах. Об этом сообщил телеканал Halk TV.
«Указ может заставить турецкие банки быть более осторожными в деловых отношениях с Россией», — говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, указ Байдена может затруднить турецким банкам проведение операций в долларах США, что негативно повлияет на экономику Турции.
Ранее Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых институтов, которые помогают России обходить санкции. Он связан с противодействием использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран», передает деловое издание «Взгляд».