Россиянам раскрыли, как менялись зарплаты в РФ в 2023 году

Жителям РФ рассказали, как менялись заработные планы на рынке труда в 2023 году. Эксперты сервиса «Авито Работа» определили профессии, уровень зарплаты в которых существенно вырос. Об этом пишет газета «Известия».

Как говорится в сообщении, на первом месте в топ-10 оказались строители, чей доход в среднем вырос на 69%, а средняя зарплата дошла до отметки 82 244 рубля. Сразу за ними расположились наладчики, их зарплата увеличилась на 50%, в среднем до 114 328 рублей. На третьем месте — официанты, доходы которых увеличились на 43%, зарплата в среднем — 42 860 рублей в месяц.

Как отмечают эксперты, зарплаты также выросли у нянь, показатель увеличился на 42%, в среднем они получают 50 тысяч в месяц. На 41% больше, или в среднем 69 тысяч рублей, стали получать сборщики. Доход фрезеровщиков вырос на 38%, их средняя зарплата достигла 110 тысяч рублей.