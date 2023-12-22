Рынку спорттоваров предсказали сложное будущее

Производитель спортивных товаров Nike заявил, что ожидает довольно слабый потребительский спрос в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсанть».

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Основные причины — инфляция и нарастание макроэкономических сложностей, сдерживающих рост,— особенно это касается Китая, Европы и Ближнего Востока.

Уточняется, что после этого заявления акции Nike упали почти на 11 процентов. Кроме того, снизились акции и некоторых других производителей и ретейлеров спортивных товаров: Adidas и Puma — на 5 процентов, Foot Locker — на 6 процентов.