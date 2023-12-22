Генсек ООН усомнился в необходимости восстановления зерновой сделки

Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет никакого смысла. Об этом рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув, что организация рассматривает новые формы соглашения, пишет ТАСС.

«Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имеет смысл», — отметил он.

Ранее глава российского Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что у России нет интереса в продлении зерновой сделки.

Помимо этого, посол России в Лондоне Андрей Келин ранее рассказал, что Штаты и страны Евросоюза сопротивляются выполнению российской части зерновой сделки несмотря на то, что эксперты ООН пытались найти варианты для достижения договоренностей.