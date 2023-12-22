Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Российский рынок акций завершил неделю позитивно, индекс Мосбиржи пытался закрепиться у отметки 3 100 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,62%, до 3 092,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,54%, до 1 057,58 пункта. Курс юаня снизился на 0,11%, до 12,84 рубля, курс доллара - на 0,15%, до 92,00 рубля, курс евро увеличился на 0,15%, до 101,74 рубля.

"Ценовой рост в сырьевых товарах и относительная слабость рубля поддерживали интерес покупателей. При этом лучше рынка смотрелись компании финансового сектора. Сдерживало активность участников торгов приближение выходных", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

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Внешний фон в пятницу был в целом нейтральным. "Китайские биржи продолжили умеренно корректироваться вниз, европейские торги прошли в смешанной динамике. Снижается давление со стороны глобального доллара на цены сырьевых товаров и стоимость валют развивающихся стран, индекс DXY отошел к минимумам с июля 2023 года вблизи 101 пунктов", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки "Циана" (+4,37%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+3,04% и +2,39%), котировки "Распадской" (+2,91%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+2,25% и +2,02%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (+2,23%).

"Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу сделал ряд важных заявлений, в рамках которых обещал акционерам рекордные дивиденды по итогам 2023 года, а также дальнейший рост прибыли банка, в том числе в 2024 и 2025 годах. Греф также не исключил приватизации 25% акций Сбербанка", - пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Бумаги банка "Санкт-Петербург", очевидно, выросли вслед за Сбербанком. Кредитор по итогам 2022 года наряду со Сбербанком смог предоставить инвесторам высокую дивидендную доходность, также отметила она. Акции "Мечела" вместе с бумагами "Совкомфлота", "Мосэнерго" и "Самолета" с пятницы включены в базу расчета индексов Мосбиржи.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Акрона" (-1,41%), расписки "Эталона" (-1,28%), бумаги "Магнита" (-0,63%), котировки "Россетей" (-0,58%), акции "Самолета" (-0,51%), бумаги En+ Group (-0,49%).

Прогноз на 25 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 25 декабря - 3 000 - 3 100 пунктов, по курсу рубля к доллару - 90,5-94,5 рубля. По оценке Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3 050 - 3 150 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 90-92 рубля, евро/рубль - в коридоре 100-102 рубля, юань/рубль - в интервале 12,5-13,1 рубля.

В начале будущей недели большинство западных бирж "замрут" на время празднования католического Рождества.