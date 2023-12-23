Голикова заявила о создании в России к 2030 году дополнительно миллионов рабочих мест

«Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году, уже сейчас оценивается в 2,4 миллиона. Это значит, что мы развиваемся. Это значит, что задача, которая поставлена президентом страны по обеспечению технологического суверенитета РФ, находится на стадии своей реализации», — сказала Голикова во время определения столиц конкурса «Лучший по профессии» следующего года в режиме телемоста на выставке-форуме «Россия».