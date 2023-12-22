Аналитик предрек рост цен на нефть марки Urals

"Сейчас Urals торгуется на уровне $63,12 за баррель. И с учетом проседания мировых котировок в ближайшее время возможен дальнейший восходящий тренд. Хотя октябрьских максимумов мы, скорее всего, не увидим. На мой взгляд, до Нового года Brent будет колебаться в районе $77 за баррель, WTI — $72—72,5 за баррель, а Urals — до $64—67 за баррель", — предположил эксперт.