Аналитик предрек рост цен на нефть марки Urals
Независимый финансовый аналитик Борис Ушерович в интервью с RT рассказал, как в ближайшее время будут меняться цены на нефть. Он напомнил, что Ангола приняла решение выйти из состава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в чем игроки рынка увидели дестабилизацию ситуации, и стоимость углеводородов ускорила снижение. При этом российскому сырью, по словам аналитика, это пошло на пользу.
"Сейчас Urals торгуется на уровне $63,12 за баррель. И с учетом проседания мировых котировок в ближайшее время возможен дальнейший восходящий тренд. Хотя октябрьских максимумов мы, скорее всего, не увидим. На мой взгляд, до Нового года Brent будет колебаться в районе $77 за баррель, WTI — $72—72,5 за баррель, а Urals — до $64—67 за баррель", — предположил эксперт.
Он добавил, что общая динамика пока нисходящая.
Накануне Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что Ангола входит в число двадцати крупнейших стран по добыче нефти. При этом решение принято в связи с сохранением квот на добычу внутри стран-членов организации.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечал, что выход Анголы из ОПЕК может спровоцировать других участников выйти из соглашения.