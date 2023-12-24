В поселке Ульт-Ягун Сургутского района Югры открыли молодежный центр с кибер- и медиазоной

ТАСС, 24 декабря. Молодежный центр с коворкингом, зоной медиа и киберзоной открылся в поселке Ульт-Ягун с населением в 2 тыс. человек, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.

"Резиденция появилась в Ульт-Ягуне. Возвели центр площадью 229 кв. м за год. Стоимость объекта - 38 млн рублей из бюджета Сургутского района. Оснастили помещения современным оборудованием, мебелью и программным обеспечением на 10 млн рублей - 7 млн рублей из них молодежь привлекла самостоятельно с помощью инициативного бюджетирования", - написал Трубецкой.

Центр в Ульт-Ягуне стал восьмым подобным центром в Сургутском районе. Резиденции открываются как в городах, так и в небольших населенных пунктах - например, деревня Лямина и село Сытомино (в обоих по 1 тыс. с небольшим жителей). В каждом центре делается акцент на развитии какого-либо профессионального направления, в Ульт-Ягуне им стало гончарное мастерство.

Также здесь будут организованы тренировки по лазертагу и пейнтболу. В центре уже работают коворкинг-зона с настольными играми, кинопроекторами, аэрохоккеем и настольным футболом, киберзона с игровыми компьютерами, VR-гарнитурой, наушниками, квадрокоптерами, медиазона с телевизорами, акустической системой, студийным светом и интерактивными досками.