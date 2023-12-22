Экономике Европы предрекли усиление кризиса

Резкое сокращение государственных расходов в ряде стран еврозоны может негативным образом сказаться на перспективах экономического роста всего региона в 2024 году. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на участников рынка.

Новые бюджетные правила, принятые министрами финансов стран-участниц ЕС, могут ударить по экономике еврозоны. Нововведения подразумевают поэтапное ужесточение ограничений госрасходов для каждой страны блока. В то же время властей стран с большим объемом госдолга обязуют разработать планы по сокращению дефицита бюджета, а также установить верхний предел годовых расходов, согласованный с Брюсселем.

В числе основных пострадавших от снижения объемов госрасходов, по мнению экспертов, окажутся страны с большим объемом госдолга. Речь идет в первую очередь об Италии, пояснила профессор Лондонской школы бизнеса Лукреция Райхлин. Однако бюджетный кризис может не обойти стороной и ведущие государства региона, включая Германию, предупреждают эксперты.

Так, аналитик компании Generali Investments Мартин Вольбург понизил свой прогноз роста экономики Германии в следующем году всего до 0,1 процента. «Бюджетный кризис в Германии будет иметь негативные экономические последствия, прежде всего за счет удара по доверию», — резюмировал эксперт. В свою очередь, аналитики из Consensus Economics ухудшили прогноз роста экономики еврозоны на 2024 год до менее чем 0,5 процента.