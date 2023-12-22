США пригрозили банкам Европы отключением от системы за помощь России

Власти США пригрозили европейским банкам отключением от финансовой системы, если те не будут соблюдать санкции против России. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Financial Times.

Поправки, которые президент США Джо Байден собирается подписать 22 декабря, позволят администрации вводить вторичные санкции против бизнеса. Надзорные органы получат возможность вносить в черный список иностранные финансовые институты, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Несмотря на то что многие международные банки перестали вести бизнес напрямую с Россией, они нередко выступают в качестве банков-корреспондентов для финансовых учреждений в третьих странах, которые не разорвали связи с Москвой. Американский Минфин будет преследовать организации, которые помогают торговле полупроводниками, станками, химическими прекурсорами, шарикоподшипниками и оптическими системами.

«Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия, чтобы гарантировать, что они не являются сознательными или невольными помощниками в обходе и уклонении от уплаты налогов», — Джанет Йеллен Bloomberg.

Президент США Джо Байден также подпишет 22 декабря указ о запрете на импорт российских непромышленных алмазов, обработанных или подвергнутых значительным изменениям за пределами РФ. По словам представителя Белого дома, аналогичные ограничения намерены ввести и власти Евросоюза (ЕС).