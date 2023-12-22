Стоимость импортных вин в России увеличится на 40–60% в 2024 году

По данным участников рынка, рост цен на импортные вина в России в 2024 году составит от 40% до 60%.

По данным представителей компании Simple – импортера вина, а также других крепких спиртных и безалкогольных напитков, – к концу 2023 года закончатся запасы вина, которое было куплено в нынешнем году по выгодному курсу, следующая закупка будет происходить уже по более высоким ценам. Также возрастет стоимость и российских вин, в состав которых входит много компонентов, ввозимых из-за рубежа.

На возрастание цены, помимо изменения курса рубля, также значительно повлияют и увеличение акцизов с 12,5% до 20%, и трудности с поиском работников для производства, которые наблюдаются не только в России, но и в Испании, и в Италии.