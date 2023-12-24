Товарооборот России и Индии достиг рекордных $54 млрд

Товарооборот России и Индии достиг 54,7 млрд долларов за январь — октябрь 2023 года. Это в два раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. За десять месяцев этого года РФ экспортировала в Индию товаров на 51,4 млрд долларов, Индия поставила Москве продукцию на 3,3 млрд, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни.