Товарооборот России и Индии достиг рекордных $54 млрд

Товарооборот России и Индии достиг 54,7 млрд долларов за январь — октябрь 2023 года. Это в два раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. За десять месяцев этого года РФ экспортировала в Индию товаров на 51,4 млрд долларов, Индия поставила Москве продукцию на 3,3 млрд, следует из расчетов РИА Новости по данным индийской таможни.

Товарооборот России и Индии достиг рекордных $54 млрд
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Согласно статистике, РФ стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком. В первую пятерку также вошли США, товарооборот с которыми снизился на 9% и составил 99,9 млрд долларов, Китай (95,8 млрд долларов), ОАЭ (64 млрд долларов) и Саудовская Аравия (37,3 млрд долларов).

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