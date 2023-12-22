В Германии назвали последствия отказа Украины от российского газа для Европы

Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа в Европу. Последствия решения Киева назвал немецкий журнал Focus.

Отмечается, что намерение Киева не отправлять российский газ в Европу приведет к повышению цен на топливо для европейских потребителей, поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан.

Кроме того, профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова допустила, что решение Украины может также привести к перемещению производства. По ее оценкам, от пяти до десяти процентов немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перемещены за границу.