В обход Красного моря перенаправили 120 контейнеровозов из-за угроз хуситов

Транспортные компании были вынуждены изменить маршруты по меньшей мере 120 контейнеровозов из-за угроз со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах", суда шли в порты Европы и Америки по пути вокруг Африки вместо экономически выгодного маршрута по Красному морю и Суэцкому каналу. Об этом сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты международных экспертов.

По их данным, по состоянию на 20 декабря транспортным компаниям пришлось изменить маршрут доставки более 1,6 млн контейнеров.

В результате обстрелов со стороны хуситов, как полагает часть специалистов, общий объем мировых морских перевозок сократится на 20%. Это может вызвать сбои в глобальных цепочках снабжения и приведет к общему росту цен из-за повышения расходов на транспортировку, предупреждает газета.

Примерно 30% всех перевозок грузов в мире осуществляется в морских контейнерах. В стоимостном выражении это составляет $1 трлн в год. Около 10% всех контейнерных перевозок следует через Суэцкий канал. Этот маршрут особенно важен для транспортировки грузов между Европой и странами Восточной Азии.

По сравнению с использованием маршрута через Суэцкий канал сроки доставки контейнеров в порты стран Евросоюза из Китая, Южной Кореи или Японии через мыс Доброй Надежды увеличиваются примерно на три-четыре недели. По расчетам экономистов, с учетом затрат на топливо, страховку и так далее стоимость доставки одного 40-футового контейнера возрастает при этом более чем в три раза - с $2 до $6,6 тыс.