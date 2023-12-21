Глава ЦБ Финляндии призвал ЕС выделить Украине средства из ESM

«У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине», — заявил Рен, добавив, что его очень беспокоит отсутствие единства в Европе и вето Венгрии.