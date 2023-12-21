Силуанов назвал размер Фонда национального благосостояния
Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет 11,8 трлн рублей, рассказал министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом пишет ТАСС.
Глава Минфина отметил, что финансовый запас державы достигает «почти 12 трлн рублей, если быть точным - 11,8 трлн рублей».
По его словам, значительную часть Фонда составляют свободные, не вложенные в проекты ресурсы. Их объем достигает 4,7 трлн рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Согласно документу, объем ФНБ на начало 2026 года должен подняться до 13,002 трлн рублей (6,4% ВВП).
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