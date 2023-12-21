Названа страна, которая может выйти из ОПЕК следом за Анголой

Власти Анголы приняли решение выйти из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) потому, что у Луанды были противоречия с другими участниками организации, рассказал в интервью порталу «Абзац» эксперт по энергетической безопасности Финансового университета Станислав Митрахович.

Названа страна, которая может выйти из ОПЕК следом за Анголой
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Эксперт пояснил, что Ангола не пожелала соблюдать квоты, которые ей были выделены в конце ноября этого года.

Выход страны из организации, уточнил он, может негативно отразиться на стоимости нефти, в том случае, если спекулянты примут решение сыграть на понижение. Вместе с тем, падение цены составит не более 1-2 долларов, предположил аналитик.

Цены на нефть отреагировали на выход Анголы из ОПЕК

По его мнению, примеру Анголы может последовать Нигерия, которую также не устраивают квоты ОПЕК. Кроме того, констатировал Митрахович, есть проблемы с Ливией и Ираном, не исключается выход Венесуэлы.

Ранее министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо сообщил, что роль республики в ОПЕК «не была значимой», а само участие страны в организации не удовлетворило интересы Луанды.

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