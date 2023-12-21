В Анголе назвали причину выхода страны из ОПЕК

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо назвал причину, по которой власти его страны решили выйти из ОПЕК. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По словам Азеведо, роль Анголы в ОПЕК «не была значимой», а само участие страны в организации не удовлетворило интересы Луанды. Он также добавил, что Ангола не согласилась бы на сокращение добычи нефти.

«Ангола решила выйти из ОПЕК, потому что ее роль в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало интересам страны», — рассказал Азеведо.