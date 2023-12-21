Цены на нефть отреагировали на выход Анголы из ОПЕК

По данным биржи на 15:17 мск, цена Brent росла на 0,48%, до $79,53 за баррель. К 15:38 мск, после сообщений о выходе Анголы из ОПЕК, цена Brent стала снижаться на 0,53%, до $78,73 за баррель. К 15:57 мск Brent торговалась на уровне $78,77 (-0,48%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале снижался на 0,65%, до $73,31 за баррель. ТАСС