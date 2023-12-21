ЕЭК: Квота на беспошлинный импорт яиц в Россию носит разовый характер

Квота на беспошлинный импорт яиц в Россию носит разовый характер. Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

ЕЭК: Квота на беспошлинный импорт яиц в Россию носит разовый характер
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По его словам, использовать эту меру повторно не планируется.

"Мы со своей стороны, когда обсуждали в комиссии, все-таки высказывали приверженность тому, что тот режим, который у нас был на протяжении многих лет, и благодаря которому развилось производство, он все-таки будет сохранен, и вот эти предложения по квотам будут носить разовый характер", - сказал он.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала решение об установлении на полгода, с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года, нулевой ввозной пошлины на пищевое яйцо домашних кур в объеме 1,2 млрд штук.

По данным Росстата, с начала года яйца подорожали более чем на 40%. Среди причин эксперты называют рост себестоимости, дефицит кадров, неблагополучную ситуацию с гриппом птиц.

Экономика
Андрей Слепнев
Евразийская экономическая комиссия
Росстат